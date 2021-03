Kayseri'de şehiri aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri'deki 3 şehit ailesi ve 10 gaziye gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” düzenlenen tören ile hak sahiplerine Vali Şehmus Günaydın tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle eş zamanlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, 2.Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büykkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Alb. Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende konuşan Vali Günaydın, “Devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Sizler devletimize, milletimize, bizlere emanetsiniz. Her daim sizlerin yanında olmak boynumuzun borcudur. Ben ve çalışma arkadaşlarım her zaman sizlerin emrindeyiz.” dedi

Şehit aileleri ve gazilerin göstermiş oldukları fedakârlığı gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için çalışacaklarını ifade eden Vali Günaydın, “ Biliyoruz ki bu cennet vatanın üzerinde hesabı olanlar bitmeyecektir. Bize miras bırakılan Çanakkale ruhunun verdiği güçle her zaman hazır olacağız, kararlı olacağız ve bu saldırılara da gerekli cevabı vereceğiz. Bunun için çok çalışacağız ve birbirimizi seveceğiz, kenetleneceğiz. En büyük özelliklerimizden birisi birlik ve beraberliğimizdir. Biz bir ve beraber olduktan sonra inşallah ecdadımıza ve şehitlerimize verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.” diye konuştu.

Vali Günaydın’ın konuşmasının ardından şehitler ve gazilerin özgeçmişleri okunarak Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.