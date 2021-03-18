Kayserispor’da Karagümrük kafilesi belli oldu

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Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün İstanbul’a gide sarı kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Denis Alibec, Gustavo Campanharo, Anton Maglica, Mario Paz, Ömer Uzun, sarı kart cezalısı Uğur Demirok ve kaleci Silviu Lung kadroya dahil edilmedi.

Hes Kablo Kayserispor ‘un Karagümrük maçı kafilesinde 22 futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarını tamamlayıp İstanbul’a giden takımda şu isimler yeraldı: Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Abdulkadir Taştan, Zoran Kvrzic, Miguel Lopes, Ramazan Civelek, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behic, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Pedro Henrique, Talha Sarıaslan, Aaron Lennon, Daniel Avramovski, İlhan Parlak, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Kevin Luckassesn ve Besard Sabovic.

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