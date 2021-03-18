KSC Szekszard - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- SALON: Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Ali Faur, Ivana Ivankovic, Ivan Milicevic

KSC SZEKSZARD: Theodorean 3, Miklos, Studer 16, Gereben, Friskovec 12, Krnjic 1, Goree 14, McCall 10, Bonner 21,

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze 3, Mitchell 24, Sera 3, Şuğranur Hatice, Nuran, Vitola 13, Cannon 20, Baric 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-13

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-51Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Macaristan ekibi KSC Szekszard, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 77 67'lik sonuçla yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'den Kelsey Mitcell oldu. KSC Szekszard'in en skorer ismi ise 21 sayı ile Dewanna Bonner oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-18 21:15:56



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