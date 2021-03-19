EuroCup Women Çeyrek Final KSC Szekszard: 77 - Elazığ İl Özel İdare: 67

Sen de mi uşak!

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FIBA EuroCup Women çeyrek final maçında karşılaştığı Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 7767 kaybeden Elazığ İl Özel İdare kupadan elendi.



Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ali Faur, Ivana Ivankovic, Ivan Milicevic

KSC Szekszard: Alexandra Theodorean x 3, Agnes Studer xxx 16, Goree xxx 14, Erica McCall xx 10, Dewanna Bonner xxx 21, Zala Friskovec xx 12, Melinda Miklos x, Livia Gereben x, Sara Krnjic x 1

Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz x 3, Kelsey Mitchell xx 24, Kristine Vitola xx 13, Emma Cannon xxx 20, Nika Baric x 4, Sera Özelçi x 3, Şuğranur Hatice Sönmez x

1. Periyot: 2213 (KSC Szekszard lehine)

Devre: 4334 (KSC Szekszard lehine)

3. Periyot: 5951(KSC Szekszard lehine)

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