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EuroCup Women Çeyrek Final KSC Szekszard: 77 - Elazığ İl Özel İdare: 67

İHA

EuroCup Women Çeyrek Final KSC Szekszard: 77 - Elazığ İl Özel İdare: 67

FIBA EuroCup Women çeyrek final maçında karşılaştığı Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 7767 kaybeden Elazığ İl Özel İdare kupadan elendi.

Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ali Faur, Ivana Ivankovic, Ivan Milicevic
KSC Szekszard: Alexandra Theodorean x 3, Agnes Studer xxx 16, Goree xxx 14, Erica McCall xx 10, Dewanna Bonner xxx 21, Zala Friskovec xx 12, Melinda Miklos x, Livia Gereben x, Sara Krnjic x 1
Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz x 3, Kelsey Mitchell xx 24, Kristine Vitola xx 13, Emma Cannon xxx 20, Nika Baric x 4, Sera Özelçi x 3, Şuğranur Hatice Sönmez x
1. Periyot: 2213 (KSC Szekszard lehine)
Devre: 4334 (KSC Szekszard lehine)
3. Periyot: 5951(KSC Szekszard lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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