Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K. yönetimindeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.