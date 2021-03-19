Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K. yönetimindeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.