Kayserispor, Karagümrük ile 2'inci kez karşılaşacak

Kayserispor, Karagümrük ile 2. kez karşılacacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. Her iki takımda Süper Lig tarihinde ikinci kez birbirine üstünlük kurmak isteyecek. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 16.00’da başlayacak.

İki takımda daha önce Süper Lig’de 1 kez, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 kez karşılaşırken 2.Lig'de ise 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet alırken, 2 beraberlik aldı. Karagümrük ise Kayserispor’a karşı hiç galibiyet alamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan ilk maç 00’lik eşitlikle sona ermişti.

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