Kayserispor'a PFDK’dan ceza

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve 30 mağlup olan Kayserispor'a ceza verdi. Sarı Kırmızılı kulüp 172 bin TL para cezası aldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden PFDK'nın 18 Mart 2021 tarihli ve 59 sayılı toplantısında aldığı kararlar açıklandı. Bu kararlar arasında Kayserispor'a verilen ceza da yer aldı. Galatasaray maçında stada usulsüz seyirci alınmasından, maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı para cezası verirken, Covid19 salgını nedeniyle talimatlara aykırılık nedeniyle ise ihtar cezası verildi.

PFDK'nın kararına göre Kayserispor'a, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası, meydana gelen saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası, sosyal mesafe kuralına ve oturma düzenine uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, Covid19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatlara aykırılık nedeniyle de 24 bin TL para cezası ile cezalandırılması hükmedildi.

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