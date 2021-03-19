Karagümrük- Kayserispor maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük' konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a, AVAR olarak Ekrem Kan eşlik edecek.

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