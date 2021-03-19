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Başkan Çolakbayrakdar: "Down sendromluların her zaman yanındayız"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Down sendromluların her zaman yanındayız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Hizmetlerimizle bir gün değil, her gün down sendromlu kardeşlerimizle beraberiz. Onların farkındayız ve daima yanındayız.” dedi.
Her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hayatımıza +1 değer katan down sendromlu kardeşlerimizin her zaman farkındayız ve daima yanındayız. Yaptığımız hizmetlerde, down sendromlu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere yavrularımıza yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Bundan dolayı Kocasinan’ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gecegündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkinçocuk, yaşlıgenç, kadınerkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaparak hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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