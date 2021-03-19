Polisler 2 ay takip etti, uyuşturucu taciri 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sen de mi uşak!

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süreli teknik takipli çalışma kapsamında 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, satışa hazır vaziyette 6 fişek halinde metamfetamin ile 1 adet paketlemek için folyo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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