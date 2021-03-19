Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Harun Reşit SEBREST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde belirlenen 2 eve operasyon düzenlendi. Evde bulunan V.Ş., S.Ş., Y.Y., E.D., Ö.Y. ve Y.A., uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada toplam 6 fişek halinde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-03-19 15:39:10
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