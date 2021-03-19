Talas’ta “Sürü Yönetimi” Kursu başladı

Talas Belediyesi öncülüğünde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle Talas kırsalında yaşayanlara yönelik ‘Sürü Yönetimi’ eğitim programı düzenleniyor.

Düzenlenen programın ilkine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Salih Birkin ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de katıldı.

Talas Şehit Resul Erdal Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ve 13 gün boyunca devam edecek eğitim programında kursiyerlere, sürü yönetimi ve hayvan bakımı başta olmak üzere hayvancılığa dair pek çok konu başlığı anlatılıyor.

Merkezi gezen Başkan Yalçın ve beraberindekiler burada kurslar hakkında bilgi alırken, kursiyerlerle de sohbet etti.



“EN ÖNEMLİ ÜRETİM SİZİN YAPTIĞINIZDIR”

Kursiyerlerle hayvancılık üzerine sohbet eden Başkan Yalçın, özellikle pandemi döneminde hayvancılığın ve tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekti.

“En iyi üretim sizin yaptığınızdır” diyen Başkan Yalçın şunları söyledi: “Fabrikada yapılan üretim de değerlidir ama salgın bize gösterdi ki hayvancılıktaki ve tarımdaki üretim olmazsa diğer ürettiklerinizin de önemi kalmıyor.”

Başkan Mustafa Yalçın ve ilçe protokolü daha sonra kurs merkezinde faaliyet gösteren diğer kursları ziyaret ederek verilen eğitimler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve İlçe Tarım ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Salih Birkin tarafından Başkan Yalçın’a kursiyerler tarafından yapılan el işi ürünler hediye edildi.

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