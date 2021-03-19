Zorlu pandemi döneminde Kayseri Şeker çiftçisini mutlu etti

Kayseri Pancar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı pancar üreticileri; A pancar bedeli; 31 milyon 579 bin Türk Lirası, C pancar bedeli olarak 13 milyon 457 bin Türk Lirası olmak üzere toplam 45 milyon 36 bin Türk Lirasını diğer şeker fabrikalarından önce dağıttıkları için Başkan Hüseyin Akay ve ekibine teşekkürlerini iletti.

2020 yılında Kayseri Pancar Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak; Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde Kayseri Şekerde sözleşmeli pancar ekimi yapan 890 pancar çiftçisi bulunmaktadır. Bölge çiftçileri olarak 271 bin ton pancar üretimi yapılmaktadır. 20212022 kampanya dönemi için sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan çiftçilerin Mart ayı itibariyle elinde olması gereken, DAP, Kompoze ve Amonyum Sülfat olmak üzere yaklaşık 4 bin ton taban ve üst gübresi kullanılmaktadır. Çiftçinin ihtiyacı olan bu gübreler hala fiyat değişkenliği devam eden piyasa şartlarından yaklaşık 500 600 TL daha ucuz ve pancar bedel fiyatlarının ödeme zamanına kadar vadeli ve faizsiz olarak pancar çiftçisinin köylerine kadar götürülerek teslim edilmiştir. Ayrıca; Nisan ayında sadece Kayseri Bölge çiftçisinin 5 bin ünite civarında ekilecek olan pancar tohumunun da yine piyasa şartlarından ünite başına 90100 TL daha ucuz ve aynı zamanda faizsiz olarak pancar çiftçisine teslim edilmiştir. Ürettikleri şeker pancarını Kayseri Şekere teslim eden Kayserili pancar üreticileri, emeklerinin karşılığının hesaplarına yattıklarını, piyasa değerinin altında da gübre ve tohumlarını aldıklarını belirtti. Katkılardan dolayı Kayseri Şeker adına Başkan Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür amacıyla bölge çiftleri adına; Yazır’dan Mustafa Yazır, Kalkancık’ tan Hacı Saygı, Yemliha’dan Ali Mehmet Kapusuz, Gömeç’ten Adem Ceviz, Mahzemin’den Mustafa Dikmen ve Recep Tosun, Avonos’dan Özgür Dalkılıç, Oymaağaç’dan Sinan Pınarbaşı; Kayseri Pancar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

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