Sınır bölgelerine gidecek 12 tır patates ve 1 tır un Kayseri’den yola çıktı

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi iş birliği ile düzenlenen ‘Yolun İyilik Olsun’ kampanyası kapsamında Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da bulunan sınır bölgelerine gitmek üzere hazırlanan 12 tır patates ve 1 tır un Kayseri’den yola çıktı.

Bu yardımlar ile bölgede kurulacak terör devletinin de engellenmesinin hedeflendiğini söyleyen İl Müftüsü Şahin Güven, “Mutat olduğu üzere her ay Kayserimizden bölgeye yardımlar gönderiyoruz. Bugün de buradan 12 tır patates ve 1 tır da un olmak üzere, 13 tırlık ve yaklaşık tutarı 300 bin TL olan yardım malzememizi uğurlayacağız inşallah. Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak, yapmış olduğumuz bu çalışmaları, rabbimizin rızasını gözetmek ve güvenlik güçlerimizin sınır ötesindeki terörden arındırdığı bölgelerde muhtaç durumda olan kardeşlerimize yardım etmek için yapıyoruz. Aynı zamanda bu yardımlarımız, bizim o bölgede terör devletinin kurulmasını engellemek için yapılan çalışmalardan birisidir. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor” dedi.

Güven, Kayseri’de her gün yardımlar yapıldığını ve Ramazan Ayı’nda da yardımların toplu olarak devam edeceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Diğer taraftan şunu da hatırlatmak istiyorum, bizler il ve ilçe müftülükleri ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı’nın şubeleri olarak, Kayserimizde her gün yardımlar yapıyoruz. Mahallelerde arkadaşlarımız bu çalışmaları yapıyorlar ancak bunları paylaşmıyoruz. Bunun da en önemli sebeplerinin başında halkımızı rencide etmemek ve onların yardımlarının gizli kalması geliyor. Önümüzde Ramazan Ayı var ve topluca yardımlarımız olacak. Ben bu vesile ile yardım tırlarımızın oluşmasında, Kayseri’de her gün yaptığımız yardımlara aynı şekilde katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.”

İl Müftüsü Şahin’in Güven’in konuşmasının ardından okunan dualar sonrasında yardım tırları yola çıktı.

