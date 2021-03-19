Seyrani Kampüsünde yol ve çevre düzenleme çalışması

Yeni bölümler açılarak genişleyen Kayseri Üniversitesi’ne bağlı Seyrani Kampüsünde Develi Belediyesi ekipleri yol ve çevre düzenleme çalışmaları başlattı.

Karayolları tarafından yapılan yolun ardından kampüs girişinin kavşağa uygun olmamasından ve diğer eğitim bloklarının da hizmete açılacak olmasından dolayı yeni yola gerek duyulmasından dolayı çalışma başlatıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yeni bölümlerin açılmasıyla kampüsümüz daha da büyüyecek ve Develimize olan katma değeri artacaktır. Develi Belediyesi olarak bizler de kampüsümüzün ihtiyaçlarını gidermek adına her daim destek vermeye devem edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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