Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkeme sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süreli teknik takipli çalışma kapsamında 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, satışa hazır vaziyette 6 fişek halinde metamfetamin ile 1 adet paketlemek için folyo ele geçirildi.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.