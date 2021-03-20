Voleybol Kadınlar 1. Lig 20. Hafta TED Ankara Kolejliler - OSB Teknik Koleji: 3-1

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasmanda oynadığı maçta TED Ankara Kolejliler Spor Kulübüne 31 mağlup oldu.
Sigortahop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 20.deplasmanda TED Ankara Kolejliler’e konuk oldu. Ankara TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonunda oynanan karşılaşmada 1. seti ev sahibi ekip 2521 kazanarak 10 öne geçti. 2. seti Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 1225 kazanarak skoru 11 yaptı. 3. seti 2523 ve 4. seti 2521 kazanan TED Ankara Kolejliler sahadan 31’lık galibiyetle ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji aldığı bu mağlubiyetle üç maç sonra kaybetti.
TuruncuSiyahlılar ligin 21. haftasında evinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor’u konuk edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.