Tomarza Kaymakamlığına Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına Gökmen atandı

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Kayseri'nin Tomarza İlçesi Kaymakamlığına Emre Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına ise İbrahim Gökmen atandı.

20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2021/153 sayılı kararı ile Tomarza Kaymakamlığına Emre Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına ise İbrahim Gökmen atandı.

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