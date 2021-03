KAYMEK 2 bin İstiklal Ajandası dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında vatandaşlara 2 bin adet İstiklâl Ajandası dağıttı. Mehmet Akif Ersoy’un örnek hayatının anlatıldığı ajanda Kayserililer tarafından çok beğenildi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Türk Milletinin destansı tarihini, aziz şehitleri ve bağımsızlık beyannamesi olan İstiklâl Marşı’nı Kayserililerin her bir ferdinin gönlünde hissettirmeye devam ediyor. KAYMEK, vatan sevgisi ve inancını canlı tutan İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 100. yılı kapsamında, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla destansı tarihi anlatmak için yeni bir çalışma yaptı. Bu kapsamda KAYMEK, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi önünde 2 bin adet İstiklal Ajandası’nı vatandaşlara armağan etti. Büyükşehir Belediyesi’nin milli ve manevi günlerde her zaman farkındalık oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, İstiklâl Ajandası için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

KAYMEK’in dağıttığı ve kapak fotoğrafında Türk Bayrağı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un yer aldığı ajanda, İstiklâl Marşı’mızın yazıldığı süreci, bundan yüz yıl önce milletçe verilen topyekûn bir var oluş mücadelesini, asalet ve cesareti, mukaddes değerleri, İstiklâl Marşı’nın her bir kıtasındaki ve her bir mısrasındaki mana zenginliğini anlatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.