Kayserispor 2 maçtır gol atamıyor

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Deplasmanda Fatih Karagümrük’e 30 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor son 2 maçta kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri ise havalandıramadı. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray’a ve ligin 31.haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 30’lık sonuçla kaybeden Hes Kablo Kayserispor 2 maçtır gol sevinci yaşayamadı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon 12 maçta gol atamazken, 9 maçta ise kalesinde gol görmedi.

Son 2 maçtır galip gelemeyen ve puan alamayan sarı kırmızılı ekip, 31. haftayı 31 puanla geçti.

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