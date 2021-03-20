Kayserispor'da 4 gün izin

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan ve 30 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Göztepe A.Ş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü başlayacak. Teknik Direktörü Uğur Kulaksız, Fatih Karagümrük maçı sonrası takımda 4 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Göztepe A.Ş ile ligin 32. haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü start verecek. Hes Kablo Kayserispor, ligin 31. haftalık bölümünü 8 galibiyet 14 yenilgi ve 7 beraberlik ile tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.