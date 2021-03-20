Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 2 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligde son oynadığı iki maçta Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e 30’lık sonuçlarla mağlup oldu. Sarı kırmızılılar üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından son iki maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray’a 30 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.haftasında dün deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük’e 30 mağlup oldu. 2 maçtır kazanamayan SarıKırmızılılar lige verilen milli araya ise moralsiz girdi. Ligin 31.haftasını 31 puanda kapatan SarıKırmızılılar milli aradan sonra ligin 32.haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

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