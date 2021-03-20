Budapeşte'de Covid-19'a yakalanan iş adamı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid19'a yakalanan Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı ile Ankara'ya getirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Covid19'a yakalanan ve durumu ciddileşen Kayserili iş adamı Ahmet Biradlı,'ya Türkiye sahip çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kayserili iş adamının tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Macaristan'a uçak ambulans gönderdi. Budapeşte'den teslim alınan iş adamı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Covid19'a yakalanan iş adamının yakınları, "Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan Allar binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.