Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nu getirdi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Sarıkırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.