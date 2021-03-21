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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarzalı engelli vatandaş ilçesine şarkı yazdı

İHA

Tomarzalı engelli vatandaş ilçesine şarkı yazdı

Tomarza İlçesinde geçimini müzisyenlikle sağlamaya çalışan ve yüzde 48 engelli raporu olan Hacı İbrahim Çağlar isimli müzisyen ilçesi için şarkı yazarak seslendirdi. Tomarza için yazmış olduğu şarkıyı kendi sosyal hesabında paylaşan müzisyenin klibi tıklanma rekorları aldı.
Aslen doğma büyüme Tomarzalı olan ve doğumdan engelli bulunan Hacı İbrahim Çağlar isimli müzisyen pandemi döneminde yaşanan kısıtlama neticesinde zamanının büyük bir bölümünü evde geçirmesi sebebi ile 'Tomarza' isimli bir şarkı yazarak gündeme geldi. Tomarza için yazmış olduğu şarkısının baştan sona kadar; adeta Tomarza İlçesini anlatan Müzisyen Çağar, hem kendisini geliştirdi hemde Tomarza İlçesini başka bir versiyon ile anlaşmış oldu. Bizzat kendisinin yazıp seslendirdiği Tomarza İsimli şarkıyı kendi sosyal medya hesabında paylaşması ile adeta şarkı beğeni rekoru alarak gerek ilçe merkezinde ve gerekse ülkemizin dört bir yanında yaşayan Tomarzalılardan tebrik mesajları aldı.
Müzisyen Çağlar açıklamasında; "Tomarza için yazmış olduğum bu şarkının bu kadar beğenileceğini tahmin etmemiştim. Hemşehrilerimin yoğun ilgi ve alakası bana Tomarza İlçem adına daha değişik şarkılar yazmam için adeta ilham kaynağı olduğu. Yakın bir zamanda Tomarza İlçem adına daha değişik şarkılarla çıkacağım. Pandemi dönemini ise böylelikle değerlendirmiş oluyorum diyerek beni arayarak tebriklerini ileten herkse birkez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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