Tarihi Beyoğlu Ambarı yıllara meydan okuyor

Kayserinin Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesinde bulunan tarihi 12. ve 13. yüzyıl Bizans, kaya oyma dönemine kadar uzanan ören yerinde halk arasında, Beyoğlu Ambarı olarak bilinen kayadan oyma iki katlı ve iç içe odalarla geçilen ören yeri görenleri şaşırtıyor.

Kapadokya’da kullanıldığı gibi burada da saklanma odalarının bulunduğunu söyleyen Gülbayır Mahalle Muhtarı Ümit Karaca, “Osmanlı İmparatorluğu zamanında dönemin beylerinin oturduğu anlatılan bu tarihi yer aynı zamanda halkın da sığınağı ve tahıl ambarı imiş. Aşağıdan yukarı merdivenle çıkılan bu yerin bir kısmında tahıl ambarı olarak dönemin halkı tarafından kullanılmış kaya oyma odalarda derinlikleri 7080 cm olan tahıl depolama gözlerine, yukarıdaki bacalardan tahıllar stok edilmek sureti ile uzun süre saklanabiliyor olmasının yanı sıra burası o dönemin önemini belirten ve Kapadokya da sık rastlanan saklanma odalarının da bulunduğu halkın gerek gördüğü zaman bir düşman saldırısında sürgülü taşla kendini güvene alarak yaşamını sürdürdüğü bir yer olarak günümüze kadar gelmiştir” dedi.

Ümit Karaca, “Her donem olduğu gibi definecilerin buraları talan ettiğini ve Buraların bir an evvel turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

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