Meteorolojiden Kayseri için sarı uyarı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de Pazartesi günü oluşacak şiddetli rüzgar nedeni ile sarı uyarı verdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Pazartesi saat 09.00 ile 21.00 arasında 6080 kilometre hızda esecek kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına olacağı belirtilirken, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerde devrilmeler ile ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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