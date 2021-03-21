Develi Belediyespor, finalin ilk maçında galip geldi

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Develi Belediyespor finalin ilk maçında Anadolu Voleybolspor' 30 mağlup etti.

Develi Belediyespor, finalin ilk maçında Anadolu Voleybolspor ile karşılaştı. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan Develi Belediyespor setleri 2520, 2521, 2516 kazandı.

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