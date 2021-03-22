İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Bilal Akar'dan Başkan Özdoğan'a anlamlı ziyaret

Hacılar Saffet Arslan İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Bilal İsmail Akar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Başkan Özdoğan Akar’a kitap ve oyuncak hediye etti.

8 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Bilal İsmail Akar, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyarak Başkan Özdoğan’ın gönlünü fethetti. Evin en küçük çocuğu olduğunu söyleyen Bilal İsmail Akar, annesi Ayşe Akar ile birlikte Başkan Özdoğan’ı makamında ziyaret etti. Akar ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, küçük İsmail’e okul hayatında başarılar diledi.

İstiklal Marşı’nı büyük bir coşkuyla okuyan Akar, marşın sonunda Mehmet Akif Ersoy’un veciz sözü “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözünü hatırlattı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek minik öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.