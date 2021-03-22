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Sedat Kılınç 'tarım' yatırımlarını başlattı Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: "Tarım ve hayvancılıkta yeni bir politika uygulanır teşvikler,eğitimler artırılırsa ülkemizde tarım alanında da ciddi imalatlar başlar"

İHA

Sedat Kılınç 'tarım' yatırımlarını başlattı Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: "Tarım ve hayvancılıkta yeni bir politika uygulanır teşvikler,eğitimler artırılırsa ülkemizde tarım alanında da ciddi imalatlar başlar"

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, şirket olarak tarım alanında da yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Tarımda teşvikler ve eğitimler artırılırsa ülkemizde tarım alanında da ciddi imalatlar başlar" dedi.
Kılınç, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, inşaat ve tarım sektörünü değerlendirdi. Yüksek faizlerden dolayı konut satışlarında ciddi düşüşlerin yaşandığını dile getiren Kılınç, "2021 yılının ilk çeyreğindeyiz. İlk çeyrekte inşaat sektöründe yüksek faizlerden dolayı satışlarda ciddi bir düşüş var. TÜİK’in açıkladığı son verilerde de bunu görüyoruz. Özellikle ipotekli konut satışlarında ciddi düşüler var. Yani konut kredisinin yüksekliğinden dolayı insanlar finansman desteklerini kullanmıyorlar. Biraz daha ihtiyaçlarını erteliyorlar. 2021 yılının başında ekonomide de inişler ve çıkışlar çok fazla oldu. Döviz kurlarında özellikle çok hızlı iniş çıkışlar oldu. Biz sektör temsilcisi olarak döviz kurlarında da faizde de daha sürdürülebilir, yeni yatırımların önünün açılabilmesi için düşük faiz ve döviz kurunda da artık bir stabilite bekliyoruz. Çok fazla iniş çıkışlar hem sektörü, hem de maliyeti ciddi oranda etkiliyor. Bunların düzelmesi içinde ekonomik anlamda yeni reformların yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İnşaat sektöründe olduğu gibi tarımda da ciddi bir düşüşün yaşandığını dile getiren Kılınç, "İhtiyaçlarımızı ithal etmeye başladık. Bu noktada da yeni yatırımları yapılması lazım ve sadece yatırım değil, tarım politikası yeniden belirlenerek stratejik ürünler üretilirse ve tarım üretimi yapan çiftçileri profesyonel üretime geçilmesi için destekler, teşvikler ve eğitimler verilirse ülkemizde tarım alanında da çok ciddi imalatlar başlar. Bu imalatlar, ihracata dönüştüğü takdirde dövizde ki dengede, ekonomide ki dengede düzelir. İnşaat sektörü önemli bir sektör ama ben tarımında altını çizmek istiyorum. Şirketimiz özelinde de tarım alanında yeni yatırımlara başladık. Ülkemizde tarıma elverişli alan fazla ve sulu tarım yapabileceğimiz toprağımızda fazla ama baktığımızda bilinçli bir üretim olmadığı için çiftçiler zarar ediyor. Profesyonel bir üretim modeline geçilmesi lazım. Çiftçilerin örgütlenmesi lazım. Maliyetin düşürülmesi ve doğru ürüne yatırım yapılması gerekiyor. Burada da devlet politikası çok önemli, özellikle tarım bakanlığının bu konuda öncü olarak çiftçilerimize yeni bir yönlendirme yapması lazım. Bu politika doğrultusunda üretim yapılması lazım. İhracat noktasında destek verilmesi lazım" şeklinde konuştu.
"Öncelik tarıma verilmeli"
"Çiftçinin ürettiği ürününde satış sıkıntısı yaşamaması lazım" diyen Kılınç, "Ülkemiz topyekün tarıma yönelirse, sanayide tabi ki yeni atılımlar yapılması lazım ama baktığımızda dünyada ağır sanayide, otomotiv sanayisinde ve ya silah sanayisinde istediğimiz hedefe ulaşmak için uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ancak tarımda bunu kısa sürede başarabiliriz. Özellikle pandemiden sonra tarımın ne kadar önemli olduğunu, insanların vazgeçemeyeceği en önemli şeyin gıda olduğunu hep birlikte gördük. Tarım ve hayvancılık noktasında yeni politikalar yapılması gerekiyor. Özellikle artık ithalat değil, ihracat yapacak bir ülke konumuna gelmemiz lazım. Gerek inşaat sektöründe, gerek tarımda, gerekse sanayide yeni reformlar yapılarak, bu reformların hayata geçirilmesi ve takibi, desteği gibi organizasyonların doğru yapılması gerek. Doğru yapıldığı takdirde ülke ekonomisi doğru bir platforma ilerleyerek gidecektir. Bu düzlemden sonra da özellikle faizdeki bu dalgalanmalar ve ya borsada gördüğümüz iniş çıkışlar ve döviz kurlarındaki bu hareketlilik ortadan kalkacaktır. Daha stabil, daha güvenilir bir yatırım ortamı oluşacaktır. Bu yatırım ortamından sonrada yabancı yatırımcılarda ülkemize girmeye başlayacaktır. Özellikle ben bugün bunun altını çizmek istiyorum. Tarımın önceliğimiz olması lazım. Ülkemizde tarımda kısa vadede çok büyük işler yapabiliriz. O yüzden önceliği tarıma vereli" diye konuştu.

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