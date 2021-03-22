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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çolakbayrakdar, "Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz"

İHA

Çolakbayrakdar, "Her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Erciyesevler’e yaptığı tesislerden parklara kadar tüm hizmetlerden dolayı dört dörtlük bir mahalle inşa edildiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar’a dualar edip, teşekkürlerini iletti. Kocasinan’da spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar ise “ 7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri’nin değerini artırmaktır” dedi.
Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. ‘Nerede insan var ise biz orada olmalıyız’ anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizi her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli saymadan, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Yaşadığımız çevrenin; bizlere büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli varlığımız olduğunun şuuru içerisindeyiz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi iyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
“7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Hedefimiz, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek ve mahallelerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyip Kocasinan’ımıza, Kayserimize yakışır bir şekilde hizmet verecek duruma getirmektir” diyerek noktaladı.
Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle yeni yüze kavuşan Erciyesevler Mahallesi sakinlerinden Bahar Cınkı (42) ise 6 yıldır mahallede ikamet ettiğini ifade ederek “Mahallemizde her şey gayet güzel. Nezih bir mahallemiz var. Parkından tesislere kadar bütün hizmetlerden yararlanıyoruz. Özellikle Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Yapılacak en güzel hizmetleri halkına yapıyor. Çünkü ben buraya başka bir ilçeden geldim ve buradaki hizmetleri gördüm. Mahallenin çevresi olsun yapılacak etkinlikler olsun her şey var. Hanımlara yönelik olan Kocasinan Akademi tesisi ve modern pazar yeri gibi tüm hizmetleriyle dört dörtlük bir mahallemiz var. Bundan dolayı halkını düşünüp ve daha fazla halkını önemseyen Sayın Başkanımızdan komşularım herkes memnun. Keşke bize verdiği değeri Başkanımıza bizde verebilsek.” diye konuştu.
Gençlik Merkezi’nin katkısıyla Hukuk Fakültesi’ni kazanan Hasan (20) da “Sınava hazırlanırken burayı tercih ettim. Çünkü evde çok ders çalışan biri değilim. Çoğu zamanım burada ders çalışarak geçti ve ciddi anlamda faydasını gördüm. Hukuk Fakültesi’ni kazanmamda buranın büyük bir etkisi oldu. Böyle güzel bir kütüphane yaptığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Kahraman Taştan (81) ise özellikle Kocasinan Akademi tesisinde verilen eğitim hizmetinden çok memnun kaldığını ve kütüphane hizmetinin ise daha da zenginleştirilmesi gerektiğini belirterek, hizmetlerden dolayı ‘Halk Adamı’ olarak tanımladığı ‘Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Raşit Çıra (71) da Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, “Allah razı olsun. Sayın Başkanımız mahalleye çok güzel hizmet ediyor. Parkı yenilediler ve buraya tesis yaptılar. Bütün hizmetlerden çok memnunuz. Sayın Başkanımızın işi gücü rast gitsin.” dedi.
Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla mahallenin baştan aşağı yenilendiğini belirten diğer vatandaşlar ise “Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Modern pazar yerinden tesislere kadar bütün hizmetlerden faydalanıyoruz. Yenilenen parklar çok güzel ve kaldırım ile yollar daha konforlu hale getirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Başkanımızdan isteğimiz bölgeye Aile Sağlık Merkezi kazandırması başka bir eksiğimiz yok. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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