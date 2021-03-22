Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

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Harun Reşit SEBREST/ KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de kargo firmasına gelen paketin içinde 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kayseri'ye kargoyla uyuşturucu gönderildiğini tespit etti. Kargo paketini teslim alan polis, 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirdi. Kargoyu teslim almaya gelen T.K. ile beraberindeki Ö.G., M.B., H.K. ve M.B. Kayseri'de, kargoyu gönderen M.K. ise Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-03-22 11:52:43



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