Yerköyspor’dan taziye mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköysporun bir dönem yöneticiliğini de yapan Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yerköy köyünde iki dönem muhtarlık yapan ve Agcaaşar sulama birliği başkanlığını da yapan Mustafa Demir bir süredir hastanede tedavi görüyordu. konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin, “Acımız büyük. Vizyonuyla bize örnek yöneticiliği öğreten stadımızın yapılmasında büyük emeği olan önceki dönem yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Demir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Yeri zor doldurulacak bir insanı kaybettik” dedi. Amatör Spor Camiasında Mustafa Demir Yerköyspor’un kurumsallaşması yönündeki çalışmalarıyla zihinlerde iz bırakmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.