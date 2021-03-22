Aç ve iç, Kayserililer çok şanslı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin çeşmelerinden su içilebilen nadir şehirlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Kayseri çeşmelerinden su içilebilen sayılı şehirlerde. Bu bir nimettir, kıymetini bilmeliyiz ve suyu israf etmemeliyiz." dedi.

Dünya Su Günü'nü kutlayan ve Kayseri'nin içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Erciyes'in karı Kayserililere buz gibi içme suyu oluyor. Kayseri’de su çeşmeden içilir. Kayserililer çok şanslı, çünkü çeşmelerinden su içilen bir şehirde yaşıyorlar. Ülkemizin su kaynakları her geçen gün azalıyor. Temiz su kaynaklarımızda yüzde 45 oranında bir çekilme var. Vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmalı suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Bugün suyumuza sahip çıkmazsak, ilerde kuraklık kapıda bekler. Gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras, temiz ve güvenilir su kaynaklarıdır. Unutmayalım su varsa hayat vardır. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun. Dünya Su Günü'nün, suyumuzu bilinçli kullanmamıza vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

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