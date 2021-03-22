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Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

DHA

Kayserili genç, karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi


KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, wilson sendromu hastası Burak Kozan (26) karaciğer nakli için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. 
Kayseri'de wilson sendromu (karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen kalıtsal bir hastalık) ile mücadele eden Burak Kozan, 6 yıldır karaciğer nakli için bekliyordu. Kozan'a sevindirici haber Antalya'dan geldi. Akdeniz Üniversitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer için Burak Kozan'a bilgi verildi. Mutlu haberi alan Kozan'ın hastaneye sevki nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kayseri Erkilet Havalimanına inen ambulans uçak ile Burak Kozan, Antalya'ya sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA
2021-03-22 15:18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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