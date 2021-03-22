Kayseri, ’Benim Adım Su’ ile Türkiye birincisi oldu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın su tasarrufuna dikkat çekmek için düzenlediği "Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması’nda" Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufuna dikkati çekmek ve öğrencilere bilinçli su tüketimi farkındalığı kazandırmak amacıyla İl Milli Eğitim müdürlükleri arasında "Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması" düzenledi.

Yönetmenliğini İsmail Köse’nin yaptığı "Benim Adım Su" adlı filmle birincilik ödülünü Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü aldı. Elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ’’İçilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda yapılan ve öğrencilerimizi teşvik etmesi amacıyla hazırlanan kısa film çalışmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür eder, başarılarından dolayı kutlarım’’ dedi.

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