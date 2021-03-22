Talasgücü Belediyespor’un Antalya kampı başladı

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi çalışmalarına Antalya’da sürdürüyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Yeni sezon öncesi ilk etap kampını Kayseri’de kendi tesislerinde yaparak tamamlayan SarıLacivertliler ikinci etap kampını ise Antalya’da yapıyor. 12 gün boyunca çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan Talasgücü Belediyespor yeni sezona yeni şekilde girmeyi düşünüyor.
Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Antalya’da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren SarıLacivertliler 5 hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.