Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde yoğunluk



KAYSERİ'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 142,95'den 196,07'ye yükselirken, yeni haftanın ilk gününde kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.

Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 142,95'den 196,07'ye yükseldi. Vaka sayısının her geçen gün arttığı kentte haftanın ilk günü yoğunluk yaşandı. Şehrin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanında, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri, meydanda vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklardan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

Süre:610 MB

Haber-Kamera:Melih KAMIŞ/KAYSERİ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ

2021-03-22 17:02:09



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