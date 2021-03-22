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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)

DHA

28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)


TOPRAĞA VERİLDİ
Koronavirüsten hayatını kaybeden Mehmet Akif Öztürk için Arısoy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, çalışma arkadaşları ile babası Kemal, annesi Sevgi ve ağabeyi Sezer Öztürk ile diğer yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Sevgi Öztürk, "Evimizin gülü soldu. Ne diyeyim? Kayseri'nin Akif'i öldü. Bütün belediye başkanlarımız tanırdı. Adliyemizin gülü soldu, gülüm soldu; canımdan can gitti, ciğerim gitti. 28 ameliyat geçirdi de benim ciğerimi bu kadar yakmadı. Kimseyi kırmazdı benim yavrum" ifadelerini kullandı. Öztürk'ün cenazesi, cenaze namazının ardından Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN
2021-03-22 17:04:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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