28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Koronavirüsten hayatını kaybeden Mehmet Akif Öztürk için Arısoy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, çalışma arkadaşları ile babası Kemal, annesi Sevgi ve ağabeyi Sezer Öztürk ile diğer yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Sevgi Öztürk, "Evimizin gülü soldu. Ne diyeyim? Kayseri'nin Akif'i öldü. Bütün belediye başkanlarımız tanırdı. Adliyemizin gülü soldu, gülüm soldu; canımdan can gitti, ciğerim gitti. 28 ameliyat geçirdi de benim ciğerimi bu kadar yakmadı. Kimseyi kırmazdı benim yavrum" ifadelerini kullandı. Öztürk'ün cenazesi, cenaze namazının ardından Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Akif Öztürk'ün cenaze namazından görüntü
Anne Sevgi Öztürk'ün DHA'ya açıklaması
Diğer görüntüler
Süre : 2.57 Boyut 330 MB
Haber: Samed Aydın SUN Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN
2021-03-22 17:10:42
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