Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını Kazan’lara 1. Lige yükseldi.

Olayoff müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Develi Belediyespor büyük bir başarıya imza attı.Develi Belediyespor oynadığı Korkuteli maçını 31 kazandı. Develi Belediyespor aldığı bu galibiyetle 1. Lige yükseldi. Develi Belediyespor’un 1. Lige yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.