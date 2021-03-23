Hacılar’da parke ve bordür ihalesi

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke ve bordür ihalesi meclis salonunda gerçekleştirildi. İhaleye 5 firma katılım sağladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nce ilçe genelinde kullanılmak üzere 75 bin metrekare kilitli parke, 30 bin metrekare bordür ve 5 bin metrekare beton yağmur oluğu alımı ve yapılması işi ihalesine Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek başkanlık etti.

İhaleye 5 firma katılım sağlarken firmaların teklif ve isimleri şu şekilde oluştu;

Aydın Prefabrik Beton LTD. ŞTİ 3 milyon 370 bin TL

Saimoğlu İnşaat Ömer Aydın 3 milyon 260 bin TL

Volkan İnşaat, Miraç İnşaat iş ortaklığı 2 milyon 980 bin TL

Birliktaş İnş. Tic. AŞ. 2 milyon 640 bin TL

Özyurt Yapı Elemanları Tic. AŞ. 2 milyon 277 bin 500.TL

Yaklaşık maliyeti 3 milyon 91 bin 500 TL olan ihalenin sonucu komisyon değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.