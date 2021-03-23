Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı Necmettin Halil Ateş başkan oldu

Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1. Olağan Genel Kurulunda Ulusal Hakem Necmettin Halil Ateş Başkan seçildi

Kayseri Çok Amaçlı Spor salonunda gerçekleşen genel kurulda tek liste halinde girilen seçimde kurucu Başkan Halil Dicle ve kurucu üyelerden devralan yeni yönetim Kurulu Necmettin Halil Ateş başkanlığında Mustafa Gürbüz, Cihan Demir, Alpaslan Gerçel, Selami Öztürk'den oluştu. Denetleme Kuruluna ise Adnan Üstünel, Gülseda Dursun, Yunus Şeherli'den oluştu.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, "1.Olağan Genel Kurul hayırlı uğurlu olsun. Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilenleri kutlar hayırlı olmasını dilerim. Her şey Kayseri voleybolu için" diye konuştu.

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