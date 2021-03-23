Kabakcı, fidanları Nevruz’da toprakla buluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Baharı müjdeleyen Nevruz’un gelmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi’ndeki gönüllülerle birlikte Nevruz’un gelmesini fidanları toprakla buluşturarak kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.