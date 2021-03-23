Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

DHA

Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu


KAYSERİ'de belediyenin desteğiyle 3 yıldır yapılan çalışmalarla gün yüzünü çıkarılan 7,5-8 milyon yıllık fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller, Bilim Merkezi'nde temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 3 yılda bine yakın fosil bulduklarını söyleyerek, "Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.
Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017 Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi. Bunun üzerine 2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Kazı çalışmaları daha sonra Barsama bölgesinde de devam etti. 3 yıldır yapılan çalışmalarda bine yakın fosil bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezine getirilip temizlenen fosiller temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.
'BİNE YAKIN FOSİL TOPRAKTAN ÇIKARILDI'
Prof. Dr. Başoğlu, kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bugüne kadar 5 farklı fil türüne ait fosiller ele geçirildi. Ele geçirilen fosil türleri fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara aittir. Yaklaşık bine yakın fosil topraktan çıkarıldı. Kayseri'de yaptığımız kazı çalışmalarının çok uzun süreceğini söylemek mümkün. Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bulunan fosillerin laboratuarda temizlenmesi
Kazılarda ele geçen 7,5 milyon yolluk fosillerden görüntü
Antropologların  çalışmaları hakkında bilgi vermesi
Kazı Başkanı Prof.Dr Okşan Başoğlu röportaj (Video kendisini gönderdi)
Bilim merkezi laboratuardan görüntü
Diğer görüntüler
Süre : 6.19 Boyut  707 MB  
Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Melih KAMIŞ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-23 11:03:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
Kabakcı, fidanları Nevruz’da toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Kabakcı, fidanları Nevruz’da toprakla buluşturdu
İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda birinci oldu ödülü Şehit Ailelerine bağışladı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda birinci oldu ödülü ...
Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak
YEREL HABERLER Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak
Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı olsun
YEREL HABERLER Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı ...
Kayserisporlu Campanharo sezonu kapattı
YEREL HABERLER Kayserisporlu Campanharo sezonu kapattı
Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak
YEREL HABERLER Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak
Pandemi, oyma işçiliğinde yurt dışı ihracatını arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi, oyma işçiliğinde yurt dışı ihracatını ...
Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı Necmettin Halil Ateş başkan oldu
YEREL HABERLER Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ...
Hacılar’da parke ve bordür ihalesi
YEREL HABERLER Hacılar’da parke ve bordür ihalesi
Kayseri asayişi suça geçit vermiyor
YEREL HABERLER Kayseri asayişi suça geçit vermiyor
Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi
YEREL HABERLER Develi Belediyespor 1. Lige Yükseldi
Mezarlık yanındaki otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mezarlık yanındaki otomobilde ölü bulundu
Hamza Hamzaoğlu: "Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koymak" Hamza Hamzaoğlu Kayseri'ye geldi Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Almamız gereken 4-5 maç var"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Hedefimiz her maçta en iyisini ...
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ...
28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
YEREL HABERLER 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
YEREL HABERLER 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde yoğunluk
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde ...
Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi
YEREL HABERLER Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi
Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde yoğunluk
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de caddelerde ...
Talas'ta bir ilk daha; Kayseri'nin ilk lisanslı e-spor kulübü
YEREL HABERLER Talas'ta bir ilk daha; Kayseri'nin ilk lisanslı ...
Erciyes yolunda ağaçlandırma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Erciyes yolunda ağaçlandırma çalışmaları başladı
Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya İle Döndü
YEREL HABERLER Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye ...
Talasgücü Belediyespor’un Antalya kampı başladı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor’un Antalya kampı başladı