Talas çiftçisine tohum desteği artarak sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geçen yıl başlattığı çiftçiye tohum desteği artarak sürüyor. Geçen sene yaklaşık 15 ton baklagiller tohumu dağıtılan çiftçilere bu yıl için 18 ton destekte bulunuldu.

Talas Belediyesi Reşadiye Ek Binası’nda düzenlenen “Baklagil Tohumu 2021 Yılı Dağıtım Programı” kapsamında çiftçilerle bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 yılında ilçede 60 dekar olan fasulye ekiminin, sağladıkları destekle geçen yıl 250 dekara yükseldiğini belirterek, “Bu sene de 900 dekarlık alanın ekimine yetecek kadar tohum dağıtacağız.” dedi.

“TOHUM DESTEĞİNDEN TÜRKİYE İSTİFADE EDECEK”

Başkan Yalçın, geçen yıl koronavirüs ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘tarımda ekilmedik alan kalmasın’ işaretiyle harekete geçtiklerini ifade ederek, “Çiftçilerimiz ve muhtarlarımızla bir toplantı yapmıştık. Bunun üzerine 15 tona yakın tohumu çiftçilerimize dağıtmıştık. Bu yıl yine bakliyat olarak nohut ve fasulyede ihtiyaçları tespit ettik. 9 ton nohut ve 9 ton fasulyeyi çiftçilerimize şimdi teslim edeceğiz. Bundan Türkiye istifade edecek. Zor zamanların en önemli trendi tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığa olan katkılarımızı iki yıldan beri devam ettiriyoruz. Şimdiden Allah bereketini artırsın. Havalar da bereketli gidiyor. Allah çiftçi kardeşlerimize kolaylık versin, biran evvel bizleri koronavirüs belasından kurtarsın.” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker ise tohum desteğine dikkat çekerek, “Bakanlığımızın nadas alanlarının değerlendirilmesi projesi kapsamında da tavsiye ettiği ürünlerden olan nohut, kuru fasulye gibi çeşitlerimizin çiftçilerimize ulaştırılması noktasında Talas Belediyemizin, başkanımızın bu tür desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz adına da teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA”

Çatakdere Muhtarı ve aynı zamanda çiftçi Seyit Ahmet Karabulut, Başkan Yalçın’ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu kaydederek, “Öncelikle Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ederim. Talas’ın kırsal mahallelerindeki bütün çiftçilere elinden gelen her türlü yardımları yapıyor. Birçok hizmeti biz Talas Belediyesi’nden Mustafa Başkanımız sayesinde gördük. Allah razı olsun kendisinden.” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZ SAYESİNDE UMDUĞUMUZDAN FAZLA VERİM ALDIK”

Çiftçi İlim Sancak da, “Geçen yıl başkanımızın tohum yardımlarından dolayı fasulyede dekar başına 500 kiloya yakın verim aldık. Umduğumuzdan fazla verim oldu. Bu sene de tohum desteği aldık.” diyerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

