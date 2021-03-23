Boşanma aşamasında olan adam yüksek gerilim direğine çıktı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen şahıs Kayseri Şehir Hastanesi yanında bulunan yüksek gerilim direğine çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından direkten indirilen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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