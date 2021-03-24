Seyir halindeki araç yandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda seyir halindeki 38 BJ 357 plakalı hafif ticari araç alev alınca sürücüsü durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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