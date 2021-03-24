Jandarmadan kaçak içki operasyonu

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan baskında kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde B.T.'nin işlettiği tekel bayiine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda tekel bayiinde ve araçta yapılan aramalarda kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.

Tekel bayii işletmecisi B.T. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

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