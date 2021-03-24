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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu

İHA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerinde bulunan su kanalına uçtu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 ADV 456 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsü Merve Ş.’nin (31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol üzerinde bulunan su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada Merve Ş. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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